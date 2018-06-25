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Силуанов предрек стабильность рублю до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Курс рубля останется стабильным до конца 2018 года, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, стабильную динамику курса рубля обеспечивает бюджетное правило и сейчас нет оснований говорить о возможных резких скачках.

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«Мы здесь не предвидим каких-либо серьезных колебаний, поскольку создан тот механизм, который позволяет держать наш курс рубля стабильным по отношению к другим иностранным валютам», — подчеркнул первый зампред правительства.

В ходе выступления в Совете Федерации 20 июня Силуанов признался, что если бы не было бюджетного правила, курс доллара сейчас бы составлял 50 рублей, однако цены на нефть могли резко повыситься. Он подчеркнул, что такая политика нацелена на обеспечение прогнозируемого курса национальной валюты.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет разницы реальной и заложенной в бюджете цены на нефть в $40, будут идти в резервы, а не на расходы.

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