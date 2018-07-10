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В Минздраве заявили о потенциале человека жить до 120 лет

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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У человека есть физический потенциал для жизни до 120 лет. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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По словам главы Минздрава, как биологическое явление жизнь напоминает синусоиду. Существуют следующие периоды: детство, активная зрелость и биологическое старение. «Увеличение продолжительности жизни в биологическом понимании — это расширение всей синусоиды», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

Скворцова напомнила, что в начале ХХ столетия периодом детства считался возраст до 11 лет, а уже к 60-м годам нашего века этот показатель вырос до 16 лет, сообщает телеканал «360».

«Потенциал жизни человека, он достаточно велик, по самым скромным оценкам не менее 120 лет», — резюмировала министр, подчеркнув, что развить его человек способен, только если сам искусственно не укорачивает жизнь.

Ранее в среду Минздрав предложил повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли.

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