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Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь крепче 9%

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Министерство здравоохранения России предлагает повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас ставка составляет 523 рубля за литр безводного спирта. Какую сумму он составит после повышения, неизвестно.

По мнению авторов инициативы, в результате сократится производство суррогатного алкоголя, но цена на сами товары не повысится.

Зачастую этиловый спирт покупается для производства якобы парфюмерно-косметических средств, но используется не по назначению. Те, кто применяют подобную практику, «не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз», считают в Минздраве.

Эксперты полагают, что подобные меры приведут к росту цен на товары парфюмерной промышленности. На фоне снижения покупательской способности населения все больше россиян будут вынуждены отказаться от косметики и парфюмерии.

Об этом рассказал «Пятому Каналу» профессор Павел Медведев. По его мнению, в результате пострадает вся отрасль, а производители будут вынуждены сократить число своих сотрудников.

Законопроект о повышении акцизов на парфюмерно-косметическую продукцию разработало министерство финансов России по поручению президента страны Владимира Путина. В Минфине «Известиям» не уточнили, направили ли уже новый проект в правительство.

В конце июня в Минздраве заявили «Известиям», что стоит снизить объем продаж алкоголя в пластиковых бутылках. 

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