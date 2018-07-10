Прямой эфир
Сюжет:

Жириновский угостил депутатов выигранными у Грудинина 100 кг клубники

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владимир Жириновский выиграл 100 кг клубники в споре с председателем Совхоза имени Ленина Павлом Грудининым об исходе матча ЧМ-2018 между Бразилией и Бельгией. Полученные ягоды лидер партии ЛДПР раздал депутатам Госдумы.

«Он проиграл, честно послал сюда 100 кг клубники — самая лучшая в мире, никакой химии, прямо с поля», — цитирует политика ТАСС.

По словам Жириновского, он поставил на бельгийскую сборную. Свой выигрыш он получил в понедельник, 9 июля. Клубнику привезли прямо в нижнюю палату парламента, где политик и угостил ей журналистов и коллег, пишет «Ридус».

Бельгия одержала победу над сборной Бразилии в 1/4 финала со счетом 2:1 и вышла в полуфинал мундиаля.

Матч между командами Англии и Хорватии 1/2 финала чемпионата мира пройдет в среду, 11 июля, в 21:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее россияне назвали сборную Франции главным фаворитом чемпионата. 21% жителей РФ уверены в победе французов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Игроки сборной Англии по футболу на тренировке сыграли в салки резиновой курицей
Вице-президент киевского «Динамо» не стал комментировать отстранение Вукоевича

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017