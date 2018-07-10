Жириновский угостил депутатов выигранными у Грудинина 100 кг клубники

Владимир Жириновский выиграл 100 кг клубники в споре с председателем Совхоза имени Ленина Павлом Грудининым об исходе матча ЧМ-2018 между Бразилией и Бельгией. Полученные ягоды лидер партии ЛДПР раздал депутатам Госдумы.

«Он проиграл, честно послал сюда 100 кг клубники — самая лучшая в мире, никакой химии, прямо с поля», — цитирует политика ТАСС.

По словам Жириновского, он поставил на бельгийскую сборную. Свой выигрыш он получил в понедельник, 9 июля. Клубнику привезли прямо в нижнюю палату парламента, где политик и угостил ей журналистов и коллег, пишет «Ридус».

Бельгия одержала победу над сборной Бразилии в 1/4 финала со счетом 2:1 и вышла в полуфинал мундиаля.

Матч между командами Англии и Хорватии 1/2 финала чемпионата мира пройдет в среду, 11 июля, в 21:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее россияне назвали сборную Франции главным фаворитом чемпионата. 21% жителей РФ уверены в победе французов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).