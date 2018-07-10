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Власти Воронежа выставили на торги историческое здание

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Администрация Воронежа выставила на аукцион дом агронома Вагнера. Стартовая стоимость исторического здания составляет 7,9 млн рублей.

В лот входит само двухэтажное здание и земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м. В соответствии с законом стоимость самого дома составляет 1 рубль, остальная сумма — это стоимость земли. Помещения разрешено использовать в качестве многофункционального культурно-зрелищного центра, сообщает ИА «Абирег».

Победитель аукциона должен отреставрировать здание и сдать его в эксплуатацию до осени 2024 года. До 2020 года нужно провести противоаварийные работы, разработать проектную документацию и получить разрешение на строительство.

Дом агронома Вагнера построили в 1902 году. Обветшавшее здание в 2013 году пыталась снести компания, которая выкупила соседний земельный участок. Однако тогда объект культурного наследия удалось спасти общественности.

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