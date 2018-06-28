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Реконструкция исторического центра запланирована в Находке

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Реконструировать пешеходную зону в историческом центре и создать несколько современных скверов планируется в Находке Приморского края. На данный момент городская администрация запускает конкурс на определение подрядчика.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время запускается проект реконструкции пешеходной зоны на улице Ленинской. Он был выбран горожанами в ходе референдума – за него отдали голоса более 10,7 тыс. жителей Находки, сообщает ИА PrimaMedia.

В этом году на алле планируется заменить бордюрный камень и брусчатку, устроить ливневую канализацию, установить 76 парковых фонарей и такое же количество скамеек, в том числе в виде волны и дуговые. Также будут проведены озеленительные работы.

Помимо пешеходной зоны в этом году запланировано создание сквера на улице Свердлова и начало работ на улице Спортивной. Проектная документация на создание скверов и аллеи на Ленинской улице уже разработана и получила положительное заключение КГАУ «Примгосэкспертиза». Работы проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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