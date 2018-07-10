«Будет больше порядка»

В Дагестане за конфликт интересов и несоответствие расходов доходам в последнее время наказаны более 200 чиновников, рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным врио главы республики Владимир Васильев. По его словам, работа продолжается и в дальнейшем позволит обеспечить более эффективное использование бюджетных средств. Владимир Васильев также сообщил, что в регионе учли рекомендации президента по поводу кадрового обеспечения местной экономики и приступили к созданию собственного кадрового резерва.

Владимир Путин посещал Дагестан в марте с рабочей поездкой, напомнил врио главы республики в начале беседы. Тогда глава государства встречался с представителями общественности Ботлихского и Цумадинского районов. На мероприятии затрагивались проблемы, связанные с социальной инфраструктурой и промышленными объектами, в которых нуждается регион.

Сейчас по целому ряду вопросов уже есть подвижки, доложил Владимир Васильев президенту.

— Помните, мусоросортировочный перерабатывающий завод они просили? Он станет для всего горного района очень важным, и эта работа ведется, — сообщил врио главы региона.

По его словам, минобороны также передало в муниципальную собственность детсад в Ботлихе. Раньше объектом пользовались семьи мотострелковой бригады, которую несколько лет назад передислоцировали в Майкоп. Владимир Васильев отметил, что пока не решен вопрос передачи школы и жилых домов. На мартовской встрече с президентом общественники жаловались, что дети вынуждены заниматься в фельдшерском пункте, а для педагогов нет служебного жилья. Пока обсуждение продолжается, и свои доводы есть как у минобороны, так и у районных властей, сообщил врио главы республики.

— Доводы доводами, но вопрос-то надо решить, — отреагировал на это Владимир Путин.

Как и во время мартовской поездки, на встрече глава государства затронул вопрос кадрового обеспечения региональной экономики. Ранее президент отмечал, что новому руководителю региона в своей работе следует опираться на местные кадры, искать честных, порядочных и мотивированных на конечный результат людей.

— Я знаю, что вы проводите конкурсные процедуры для привлечения кадров, да? — поинтересовался он у Владимира Васильева.

Тот, в свою очередь, сообщил, что в республике прислушались к рекомендациям главы государства и приступили к созданию своего кадрового резерва. Из 1091 соискателя по итогам конкурсных процедур выбран 61 победитель, 14 человек назначены на руководящие должности. Все они — дагестанцы, подчеркнул Владимир Васильев.

— Надеемся, что это будет как раз такая новая волна. И готовим второй этап, уже с учетом опыта. Надеюсь, он будет еще более плодотворным, — заявил врио главы региона.

Владимир Васильев также рассказал об антикоррупционной работе в республике. По материалам прокуратуры, за конфликт интересов и несоответствие расходов и доходов к ответственности привлечено более 200 человек, отметил чиновник.

— Сейчас эта работа продолжается, поэтому я думаю, что в ближайшее время у нас будет больше порядка, — сказал он.

Самое главное — в том, что благодаря этой работе будут более эффективно использоваться средства, в первую очередь бюджетные, заключил врио главы Дагестана.