На Украине предложили запретить книги девяти российских издательств

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины рекомендовал запретить в стране книги девяти российских издательств, которые, по мнению ведомства, распространяют «антиукраинскую литературу».

Кроме того, как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, в список вошли три распространяющих литературу интернет-сайта. Пока комитет не раскрывает названия издательств, отмечая, что список носит рекомендательный характер.

По состоянию на 10 июля перечень состоит из 184 изданий. Среди них — книги Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина, Анатолия Терещенко.

В конце декабря прошлого года на Украине запретили продавать изданные в России книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».