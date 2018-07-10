Американские ученые изобрели лекарство для борьбы с признаками старения

Молекулярные биологи из США разработали препарат, который способен вычислять стареющие клетки в организме животных и уничтожать их, продлевая жизнь особи на треть. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Medicine.

Эксперимент провел ученый Джеймс Кирклэнд со своими коллегами по клинике Майо в Рочестере. Эксперты ввели лабораторным мышам культуры состарившихся клеток, при накоплении которых в организме развиваются характерные для старости физиологические изменения. Когда у мышей начали появляться первые признаки старения, ученые ввели смесь веществ, которую они назвали сенолитиком — «растворителем старости».

В состав препарата входит лекарство от лейкемии дазатиниб и компонент горького вкуса лука и красных растительных пигментов кверцетин. Первый компонент уничтожает состарившиеся клетки, а второй — снимает воспаления, вызванные действием дазатиниба.

«Преоральная доставка сенолитика мышам с пересаженными состарившимися клетками и пожилым особям облегчала физические дисфункции и увеличивала выживаемость животных на 36%, одновременно снижая вероятность смертности на 65%», — говорится в публикации.

Ученые также отмечают, что оба этих компонента нового лекарства уже используются в медицине, что дает надежды на то, что применение сенолитика в скором времени войдет в практику.

Ранее американские и итальянские ученые обнаружили, что после достижения возраста 105 лет риск смерти перестает увеличиваться и остается на уровне 50%.