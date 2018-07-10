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Изображения растений и животных украсят канализационные люки «Зарядья»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В столичном парке «Зарядье» установят канализационные люки с изображениями животных и растений.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в «Зарядье» большое внимание уделяется деталям. Он подчеркнул, что даже дизайн канализационного люка должен быть интересным для жителей и гостей города, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сайт Архитектурного совета Москвы.

«Во многих европейских городах, в Японии, в США такой промышленный дизайн давно стал частью фирменного стиля города. Возможно, этот тренд станет актуальным и для Москвы», — заявил Кузнецов.

Отмечается, что люки хорошо впишутся в фирменный стиль парка, на них будет присутствовать логотип «Зарядья» — листочек и узнаваемая штриховка, которая, кроме того, делает люк менее скользким. Частично люки обновят уже к 17 июля.

В конце июня московский парк «Зарядье» вошел в шорт-лист архитектурной премии World Architecture Festival.

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