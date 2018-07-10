Фильмы о Москве бесплатно покажут в столичных кинотеатрах с 17 по 24 июля

Отечественные фильмы-номинанты на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» бесплатно покажут в сети кинотеатров «Москино» с 17 по 24 июля. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Показы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Тула», «Юность», «Космос», «Березка» и «Молодежный». Во все кинотеатры вход будет осуществляться в порядке живой очереди, кроме «Звезды» и «Юности» — туда потребуется предварительная регистрация.

Зрители смогут увидеть такие фильмы, как «Притяжение» Федора Бондарчука, «Большой» Валерия Тодоровского, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Мифы» Александра Молочникова, «Селфи» Николая Хомерики, пишет сетевое издание m24.ru.

Приз мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве» правительство столицы учредило 23 июня 2016 года. Участие в конкурсе могут принимать российские и зарубежные художественные, документальные и анимационные фильмы, сериалы и короткометражки, действие которых разворачивается в современной Москве.

Жители столицы могут проголосовать за понравившуюся картину на портале «Активный гражданин». Кинолента, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования экспертной комиссии. Победитель будет назван 25 августа.

8 июля стало известно, что два российских фильма взяли призы кинофестиваля в Карловых Варах. Это дебютная работа российского режиссера Елизаветы Стишовой «Сулейман-Гора» и картина Ивана Твердовского «Подбросы».