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Фильм «Мир Юрского периода 2» собрал более $1 млрд

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Фото: UPI
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Фильм «Мир Юрского периода 2» кинокомпании Universal собрал в мировом прокате $1,004 млрд к 7 июля. Кинокартина стала одной из самых кассовых за всю историю.

По данным Box Office Mojo, «Мир Юрского периода 2» стал 35-м фильмом за всю историю кино, который преодолел этот рубеж.

Рейтинг самых кассовых фильмов мира возглавляют две кинокартины режиссера Джеймса Кэмерона: «Аватар», который собрал $2,78 млрд, и «Титаник», заработавший $2,18 млрд. На третьем месте лента Джеффри Джейкоба Абрамса «Звездные воины: пробуждение силы» — $2,06 млрд.

Франшиза «Юрский период» режиссера Стивена Спилберга появилась в 1993 году. Дебютным фильмом стал «Парк Юрского периода». Только на продаже билетов франшиза принесла компании Universal $4,7 млрд.

Ранее стало известно, что фильм о супергероях Marvel «Мстители: Война бесконечности» собрал больше $2 млрд за 48 дней кинопроката.

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