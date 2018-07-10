Приют для бездомных животных построят в поселении Кленовское в «новой Москве». Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы.

Площадь земельного участка, выделенного под строительство в поселении Кленовское, квартал 46, вл. 2 и 2А, составляет 2 га. Само здание будет общей площадью до 10 тыс. кв. м.

В настоящее время в Москве функционирует около 13 приютов для бездомных животных, в которых содержатся порядка 16 тыс. собак и более 700 кошек, уточняет сайт kp.ru.

Ранее общество защиты животных города Пасадена (штат Калифорния, США) рассказало о спасении бездомного кота, вес которого в три раза превышал норму.