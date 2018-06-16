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Растолстевшего втрое кота нашли на улицах Калифорнии

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Фото: Кадр из видео/IZ.ru
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Общество защиты животных города Пасадена (штат Калифорния) рассказало о спасении бездомного кота, вес которого в три раза превышал норму.

Как сообщает газета Huffington Post, животное увидел на улице местный житель, который просто не смог пройти мимо. Кот был настолько толстым, что с трудом переставлял лапы, а вся его шерсть была спутана в колтуны.

Животное отнесли к ветеринарам, где определили, что вес кота составляет 13 кг при норме в четыре-пять. У волонтеров даже не нашлось клетки подходящего размера, чтобы поселить его туда.

Сейчас коту, которого прозвали Чаббс, ищут новых хозяев.

В марте в австралийском Мельбурне опоссум пытался пролезть на кухню, но оказался слишком толстым для этого и застрял в стене. Неудачливого воришку в своем доме обнаружили супруги Майк и Джо Стивенс в два часа ночи. 

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