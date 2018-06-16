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Бездомного кота спасли от ожирения в Калифорнии

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Жители Пасадены спасли бездомного кота. Правда, не от голодной смерти — скорее, ровно наоборот! Кот плутал по улицам — из-за веса он едва переставлял лапы, весь оброс колтунами. Прохожие отвезли животное к ветеринару — оказалось, что пушистый весит целых 13 кг! Для справки: средний вес обычного кота — 4 кг.

В клинике даже не нашлось подходящей клетки для бедняги. Шерсть остригли, на диету посадили и назвали котофея Чаббсом. Теперь дело за малым — найти зверю добрых хозяев. 

 

 

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