Бездомного кота спасли от ожирения в Калифорнии

Жители Пасадены спасли бездомного кота. Правда, не от голодной смерти — скорее, ровно наоборот! Кот плутал по улицам — из-за веса он едва переставлял лапы, весь оброс колтунами. Прохожие отвезли животное к ветеринару — оказалось, что пушистый весит целых 13 кг! Для справки: средний вес обычного кота — 4 кг.

В клинике даже не нашлось подходящей клетки для бедняги. Шерсть остригли, на диету посадили и назвали котофея Чаббсом. Теперь дело за малым — найти зверю добрых хозяев.