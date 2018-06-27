В Великобритании мужчина ограбил фирму на $500 тыс. и купил на них котиков

Финансовый директор британской строительной компании Мэттью Фэрримонд выкрал у фирмы $500 тыс. и купил на них породистых котов и средства для ухода за ними.

Отмечается, что на содержание домашних питомцев также шли деньги из бюджета фирмы, сообщает телеканал «Звезда».

Полиция заинтересовалась Фэрримондом после сообщения сотрудников компании. Теперь он осужден на четыре года.

16 июня общество защиты животных американского города Пасадена (штат Калифорния) рассказало о спасении бездомного кота, вес которого в три раза превышал норму.