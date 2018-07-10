Каждому петербуржцу пообещали по 28 кв. м жилья к 2035 году

Обеспеченность жителей Санкт-Петербурга жильем к 2035 году должна составить 28 кв. м на человека, говорится в Стратегии социально-экономического развития города на период до 2035 года. Документ внес в законодательное собрание губернатор Георгий Полтавченко.

Сейчас на каждого жителя города приходится в среднем по 24,4 кв. м жилья, передает телеканал «78».

Отмечается, что предыдущая стратегия была более оптимистична. В ней говорилось о 35 кв. м на человека к 2030 году.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству принять «исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию в установленные сроки.