Почти 1,5 млн кв. м жилья построят в бывших промзонах Москвы до конца года

Глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что до конца текущего года на территориях бывших производственно-коммунальных зон столицы будет построено 1,4 млн кв. м жилья.

Всего же, по его словам, к вводу в эксплуатацию готовят 62 объекта капитального строительства различного назначения общей площадью 3 млн кв. м против 2,7 млн кв. м за прошлый период. В черте бывших промзон строятся жилые дома, детские сады, школы, поликлиники, а также создаются новые рабочие места, передает «Интерфакс».

В марте мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве власти планируют построить самую большую школу России.