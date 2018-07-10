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Бездомная собака загрызла лебедя в казанском парке

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В Казани бродячая собака загрызла лебедя Одиллию, обитавшего в парке «Черное озеро». Об этом сообщили в пресс-службе дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

Нападение произошло в ночь на 10 июля. После сообщения полиции на место прибыли сотрудники дирекции, но спасти Одиллию не удалось.

Второй лебедь выжил, его поместили в орнитологический центр. Птица будет находиться там до принятия дальнейших решений, пишет ProKazan.ru. Парк обследует группа по отлову безнадзорных животных.

Охрана черных австралийских лебедей была рассчитана только на один месяц, отмечает ИА «Татар-информ». «На данный момент частное охранное предприятие на территории парка не работает. Это не предусмотрено бюджетом на содержание парка», — говорится в сообщении пресс-службы дирекции парков и скверов Татарстана.

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