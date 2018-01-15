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«Джакузи» установили для уток в парке Казани

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Своеобразное «джакузи» устроили для уток, обитающих в парке Урицкого в Казани. На главном пруду парка на огороженном участке для птиц установили специальные обогреватели.

Впрочем, как рассказали порталу ProKazan.ru очевидцы, крики уток раздаются на всю округу — из-за желания подобраться поближе к теплой воде утки постоянно устраивают драки и «разборки». Такие нагреватели будут работать всю зиму на центральном водоеме и еще в нескольких местах на протоке с мостами.

Агентство напоминает, что на озере Кабан в Казани для лебедей-шипунов утеплили домики. Кроме того, на водоеме запустили систему аэрации, которая не дает замерзнуть полынье.

А в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» в берлогу двух медведей подвели отопление — у семьи животных в ближайшее время ожидается пополнение.

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