Черные лебеди появятся в казанском парке «Черное озеро»

Пара черных лебедей Одиллию и Зигфрида планируют привезти в парк «Черное озеро» в Казани, Республика Татарстан. Об этом сообщила в ходе делового понедельника руководитель дирекции парков и скверов Алсу Саетова.

Как рассказала Саетова, лебедей парку подарит компания, которая неподалеку строит жилой комплекс «Одетт». Лебедей решили назвать Одиллия и Зигфрид, как главных персонажей балета «Лебединое озеро», сообщает ProKazan.ru.

Глава дирекции парков и скверов рассказал, что для пернатых уже построен специальный домик, который прошел архитектурную экспертизу.

Также в ходе делового понедельника Алсу Саетова сообщила, что в ометьевском лесу планируют обустроить первый общественный огород, в котором дети смогут высаживать овощи и наблюдать, как их посадки растут.