Татарстан выделил более 200 млн рублей на летний детский отдых

Из бюджета Татарстана в 2018 году на летнюю оздоровительную кампанию выделено 208 млн рублей. В основном деньги пошли на реконструкцию детских лагерей и оснащение их системой безопасности.

Как сообщил глава комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов, в этом году начался ремонт в лагере «Молодежный». Общий объем финансирования первого этапа — 47,4 млн рублей. Кроме того, уже отремонтированы корпуса в лагерях «Восток», «Пионерия Татарстана», «Заречье», «Березка» и «Нармонка».

Как сообщает ресурс ProKazan.ru, на обеспечение безопасности городских лагерей в общей сложности выделено 5,8 млн рублей. На эти деньги их оснастили металлодетекторами и огородили заборами. Видеонаблюдение уже установлено в лагерях «Заречье», «Ново-Юдино», «Спутник» и в лагере им. Гагарина. В остальных камеры появятся в течение сезона.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что, согласно разработанному Минздравом новому порядку оказания медпомощи детям, в детские палаточные лагеря будут нанимать штатных педиатров.