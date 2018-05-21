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Татарстан выделил более 200 млн рублей на летний детский отдых

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Из бюджета Татарстана в 2018 году на летнюю оздоровительную кампанию выделено 208 млн рублей. В основном деньги пошли на реконструкцию детских лагерей и оснащение их системой безопасности.

Как сообщил глава комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов, в этом году начался ремонт в лагере «Молодежный». Общий объем финансирования первого этапа — 47,4 млн рублей. Кроме того, уже отремонтированы корпуса в лагерях «Восток», «Пионерия Татарстана», «Заречье», «Березка» и «Нармонка».

Как сообщает ресурс ProKazan.ru, на обеспечение безопасности городских лагерей в общей сложности выделено 5,8 млн рублей. На эти деньги их оснастили металлодетекторами и огородили заборами. Видеонаблюдение уже установлено в лагерях «Заречье», «Ново-Юдино», «Спутник» и в лагере им. Гагарина. В остальных камеры появятся в течение сезона.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что, согласно разработанному Минздравом новому порядку оказания медпомощи детям, в детские палаточные лагеря будут нанимать штатных педиатров.

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