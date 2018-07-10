СКР выпустил мультик об уголовной ответственности за репост и лайки экстремизма

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю опубликовало анимационный ролик, в котором объясняется, что в России можно получить срок по уголовной статье об экстремизме, делая репосты, а также оставляя комментарии и лайки в социальных сетях.

Голос за кадром объясняет, что такое экстремизм, и приводит статистику подобных преступлений. По информации ведомства, большую часть из них в Сети совершают молодые люди не старше 14–22 лет.

«Помните, прежде чем публично высмеять что-то, написать, лайкнуть или сделать репост, следует задуматься, не оскорбляет ли картинка, видео- или аудиофайл чьих-либо чувств», — предупреждает голос.

В мультфильме рассказывается история 16-летнего подростка, поплатившегося за желание казаться «смелым и независимым». Он публиковал в соцсетях ролики об избиении представителей национальных меньшинств, сообщает телеканал «360».

«Люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, человечество — это содружество культур», — подчеркивается в мультфильме.