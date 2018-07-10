Прямой эфир

СКР выпустил мультик об уголовной ответственности за репост и лайки экстремизма

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю опубликовало анимационный ролик, в котором объясняется, что в России можно получить срок по уголовной статье об экстремизме, делая репосты, а также оставляя комментарии и лайки в социальных сетях.

Голос за кадром объясняет, что такое экстремизм, и приводит статистику подобных преступлений. По информации ведомства, большую часть из них в Сети совершают молодые люди не старше 14–22 лет.

«Помните, прежде чем публично высмеять что-то, написать, лайкнуть или сделать репост, следует задуматься, не оскорбляет ли картинка, видео- или аудиофайл чьих-либо чувств», — предупреждает голос.

В мультфильме рассказывается история 16-летнего подростка, поплатившегося за желание казаться «смелым и независимым». Он публиковал в соцсетях ролики об избиении представителей национальных меньшинств, сообщает телеканал «360».

«Люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, человечество — это содружество культур», — подчеркивается в мультфильме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил дело после гибели мужчины в драке в центре Москвы
СК попросил арестовать руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017