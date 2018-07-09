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СК возбудил дело после гибели мужчины в драке в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины в драке в центре Москвы. 

Подозреваемый в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть», задержан, говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В ближайшее время 21-летнему жителю российской столицы предъявят обвинения и изберут меру пресечения. 

8 июля у одного из ресторанов по 1-й Тверской-Ямской улице мужчина ввязался в драку между двумя компаниями. Оппонент нанес ему два удара в голову, после чего он потерял сознание и ударился затылком об асфальт. Полученные травмы оказались смертельными.

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