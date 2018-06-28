В Шанхае мужчина убил двух школьников «из мести обществу»

Вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ в Шанхае. В результате инцидента погибли два ребенка, еще один школьник и взрослая женщина получили ранения.

По данным местной полиции, инцидент произошел днем в четверг, 28 июня, у ворот начальной школы. Подозреваемого с помощью прохожих удалось задержать. Нападавшим оказался 29-летний безработный. Он заявил, что атака является его местью обществу из-за того, что не мог найти работу, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что мужчина в японском городе Тояма напал на полицейский участок, после чего устроил стрельбу около школы. В результате происшествия пострадали три человека: полицейский, которого неизвестный ранил ножом, школьный охранник и случайный прохожий на улице, которые получили огнестрельные ранения.