В Японии мужчина открыл стрельбу около школы

Мужчина в японском городе Тояма напал на полицейский участок, после чего устроил стрельбу около школы, сообщает «РИА Новости».

В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека: полицейский, которого неизвестный ранил ножом, школьный охранник и случайный прохожий на улице, которые получили огнестрельные ранения.

Все пострадавшие не приходят в сознание, их состояние оценивается как тяжелое. Мужчина, устроивший нападение, задержан, обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Во французском городе Монпелье один человек погиб и не менее трех получили ранения в результате стрельбы 25 июня. Причиной инцидента, как утверждают правоохранительные органы, могло стать столкновение конфликтующих преступных группировок.