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Стали известны подробности стрельбы у колледжа в Назрани

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Причиной инцидента со стрельбой около политехнического колледжа в Назрани (Ингушетия) стала ссора. Стрельба велась из машин.

Источник не уточнил подробностей ссоры, но добавил, что стрельба велась по молодым людям из машин Lada Granta и «ВАЗ-2114», передает ТАСС. Для розыска и задержания этих автомобилей объявлен план «Перехват».

РЕН ТВ сообщает, что причиной стрельбы стал давний конфликт между двумя семьями. По информации канала, когда один из пострадавших выходил из учебного заведения, к крыльцу подъехала машина. Из нее вышли двое братьев и открыли стрельбу (предположительно, из автомата). Ранения получили два человека — подросток и случайный прохожий. Личности стрелков установлены, их разыскивают.

Ранее, 25 июня, СМИ сообщили, что возле колледжа в Назрани двое молодых людей устроили стрельбу. В результате оба были ранены и госпитализированы с незначительными травмами.

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