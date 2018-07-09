Пытавшийся разнять драку мужчина погиб в центре Москвы

В центре Москвы погиб 30-летний мужчина, пытавшийся разнять драку между двумя компаниями. Видео потасовки публикует телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из ресторанов на 1-й Тверской-Ямской улице, где мужчина праздновал день рождения приятеля.

На записи видно, как мужчина решил вмешаться в драку, хотя его пыталась остановить супруга. В итоге его отправили в нокдаун, после чего оппонент нанес ему удар ногой в подбородок.

Пострадавший потерял сознание и ударился головой об асфальт. Впоследствии медики выяснили, что именно удар о землю стал причиной смерти.