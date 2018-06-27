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Около 100 человек устроили массовую драку на стройке в Петербурге

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Полиция проводит проверку после массовой драки строителей на севере Санкт-Петербурга. В потасовке участвовало около 100 рабочих.

По словам очевидцев, участники драки использовали палки, камни и арматуру. Инцидент произошел на площадке, где ведется строительство жилого дома. Массовую драку сняли на видео жители высотки по соседству, сообщает телеканал «78».

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Сотрудники правоохранительных органов не застали саму драку, однако задержали около 30 человек. В МВД уточняют, что конфликт возник «на бытовой почве».

22 июня в Москве задержали шесть человек, устроивших потасовку возле отдела ФСБ по Юго-Восточному административному округу. Инцидент произошел в ночь на 21 июня. Отмечалось, что конфликт, переросший в массовую драку, изначально завязался между гражданином Киргизии и жителем столицы.

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