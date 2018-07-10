«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника «Спортинга»

Футбольный клуб «Краснодар» ведет переговоры о покупке защитника «Спортинга» Себастьяна Коатеса. Лиссабонская команда рассчитывает выручить от продажи футболиста €7 млн.

Переговоры начались около трех недель назад. Российский клуб предложил уругвайцу четырехлетний контракт, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Себастьян Коатес является воспитанником уругвайского клуба «Насиональ». В 2011 году защитник подписал контракт с английским «Ливерпулем». В 2015 году перешел в «Сандерленд», где отыграл один сезон.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость Коатеса составляет €10 млн.

В минувшем сезоне в «Спортинге» разразился громкий скандал. Президент клуба Бруно де Карвалью подверг критике футболистов, после чего те отказались выходить на тренировку. Они потребовали объяснений от функционера, однако тот вместо беседы отстранил 19 футболистов.

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