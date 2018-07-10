Прямой эфир

Криштиану Роналду проведет переговоры с президентом «Ювентуса» в Греции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду проведет переговоры с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Встреча состоится в Греции. Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери в своем микроблоге Twitter.

Он отметил, что переговоры между футболистом и президентом клуба пройдут в городе Каламата. В подтверждение своих слов Палмери опубликовал фотографию Аньелли, который готовится в аэропорту Пизы к вылету в Грецию.

По данным СМИ, «Ювентус» предложил Роналду контракт с зарплатой в €30 млн в год и португалец дал согласие на переход в туринский клуб. При этом «Ювентусу» придется заплатить за трансфер футболиста €150 млн.

В минувшем сезоне Роналду провел в составе «Реала» 44 матча и забил 44 мяча. Футболист вместе с клубом одержал победу в самом престижном европейском турнире — Лиге чемпионов.

На чемпионате мира – 2018 Португалия во главе с Роналду дошла до 1/8 финала ЧМ-2018, уступив команде Уругвая. На мундиале форвард забил четыре гола.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Реал Мадрид» присмотрел замену Роналду
Facebook планирует сделать реалити-шоу с Роналду

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017