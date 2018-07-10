Криштиану Роналду проведет переговоры с президентом «Ювентуса» в Греции

Форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду проведет переговоры с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Встреча состоится в Греции. Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери в своем микроблоге Twitter.

Он отметил, что переговоры между футболистом и президентом клуба пройдут в городе Каламата. В подтверждение своих слов Палмери опубликовал фотографию Аньелли, который готовится в аэропорту Пизы к вылету в Грецию.

WORLD EXCLUSIVE: Pictures of Juventus president this morning at Pisa airport leaving for Kalamata, Greece, to meet Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/IMdutAOjHq — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 10, 2018

По данным СМИ, «Ювентус» предложил Роналду контракт с зарплатой в €30 млн в год и португалец дал согласие на переход в туринский клуб. При этом «Ювентусу» придется заплатить за трансфер футболиста €150 млн.

В минувшем сезоне Роналду провел в составе «Реала» 44 матча и забил 44 мяча. Футболист вместе с клубом одержал победу в самом престижном европейском турнире — Лиге чемпионов.

На чемпионате мира – 2018 Португалия во главе с Роналду дошла до 1/8 финала ЧМ-2018, уступив команде Уругвая. На мундиале форвард забил четыре гола.

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