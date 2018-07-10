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«Реал Мадрид» присмотрел замену Роналду

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Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori/AFLO
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Футбольный клуб «Реал Мадрид» составил шорт-лист потенциальных новичков, которые могут заменить португальца Криштиану Роналду, планирующего покинуть клуб.

Как сообщает издание AS, первым в списке претендентов значится нападающий французского «ПСЖ» Неймар. Также в шорт-листе присутствует имя его одноклубника Килиана Мбаппе.

Еще один вариант –– атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар.

При этом отмечается, что в контрактах Немара и Мбаппе не указаны фиксированные суммы отступных. Из-за этого «Реалу» будет сложно оформить переход форвардов в случае их согласия и отказа парижского клуба их продавать.

5 июля сообщалось, что Роналду может покинуть «Реал» за €100 млн отступных.

В настоящий момент нападающему поступило предложение от «Ювентуса». Туринский клуб готов платить футболисту €30 млн ежегодно. Интерес к португальцу также проявляют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити».

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