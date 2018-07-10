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Лондонский «Арсенал» намерен бороться за футболиста ЦСКА Головина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Английский ФК «Арсенал» планирует сделать предложение трансфера игроку московского ЦСКА Александру Головину. Об этом пишет портал Transfermarketweb.com.

Ранее стало известно, что 22-летним футболистом интересуется туринский «Ювентус», а также лондонский «Челси». Сам Головин пока не определился со своим будущем, но известно, что руководство московского клуба хочет получить за своего игрока €35 млн, сообщает телеканал «360». Ранее СМИ сообщали, что Головин может присоединиться к англичанам уже в летнее трансферное окно.

За ЦСКА Александр Головин выступает с осени 2012 года. За основную команду он дебютировал 4 сентября 2014 года в матче 1/16 финала Кубка России против дзержинского «Химика». 14 марта 2015 года полузащитник дебютировал в чемпионате России, выйдя на 72-й минуте матча против «Мордовии» на замену. В прошлом сезоне Российской футбольной премьер-лиги Головин провел 27 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

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