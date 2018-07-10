Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу грибы из Крыма

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю предупреждает об опасности употребления в пищу грибов, собранных в Крыму. Все они являются условно-съедобными. В ведомстве советуют покупать искусственно выращенные шампиньоны и вешенки в магазинах.

Как уточняет ИА «Крым-информ» со ссылкой на экспертов, отравиться можно как ядовитыми грибами, так и условно-съедобными и даже съедобными грибами из-за нарушения технологии их приготовления. Так, в 2017 году на полуострове было зарегистрировано три случая подобных отравлений.

В конце июня портал iz.ru сообщал о том, что в Зейском районе Амурской области нашли редкий гриб — трутовик зонтичный. До этого считалось, что в этом районе он не растет. Трутовик внесен в Красную книгу России.