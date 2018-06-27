Редкий гриб нашли в Приамурье

Редкий гриб — трутовик зонтичный — обнаружен в Зейском районе Амурской области. Считается, что в этом регионе он не растет, а в России считается исчезающим растением. Трутовик внесен в Красную книгу России.

Как сообщает ресурс asn24.ru, сейчас стоит вопрос о внесении гриба в Красную книгу Амурской области. Туда же предлагается включить и еще один редкий гриб — пикнопореллус бело-желтый. Он может исчезнуть из-за постоянного уменьшения старых еловых и пихтовых лесов.

А вот чагу из региональной Красной книги предлагается исключить. Она попала туда из-за активного сбора жителями региона. Гриб используется в народной медицине, но сейчас его численность слишком высока.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Госдуму планируется внести законопроект, в соответствии с которым россиянам на законодательном уровне разрешат собирать грибы и ягоды для продажи. Сейчас сбор дикоросов в российских лесах не запрещен, но только для личного использования. Инициатива будет проходить в рамках ряда законопроектов о самозанятых.