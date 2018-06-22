Австралийские ученые создали новый стройматериал с помощью грибов

Австралийским ученым удалось создать строительный материал из рисовой шелухи и отходов от производства стекла.

В смесь из двух этих субстанций для ее скрепления специалисты высаживают грибницу гриба-трутовика (Trametes versicolor). Затем, как пишет портал Geek.com, полученный материал запекается. Из полученного вещества можно производить кирпичи, блоки или плиты.

Отличительными особенностями нового стройматериала называют малый вес, экологичность, а также возможность придавать ему любую форму.

Отмечается, что процесс производства материала менее энергоемкий, чем, например, создание древесно-полимерного композита. Кроме того, при его горении выделяется гораздо меньше углекислого газа.

Преимуществом нового стройматериала перед древесиной специалисты считают его устойчивость к воздействию термитов.

В начале июня сообщалось, что исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали материал, способный восстанавливать зубную эмаль.