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Суд арестовал первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Центральный районный суд Кемерово во вторник, 10 июля, арестовал начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина на два месяца, сообщает ТАСС.

Бурсин первым прибыл на тушение пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу <…> сроком на два месяца, то есть до 7 сентября 2018 года», — приводит агентство слова судьи Инны Михайленко.

Ранее 9 июля Следственный комитет России предъявил Андрею Бурсину обвинение в халатности.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего по делу о пожаре в ТЦ арестованы 10 обвиняемых, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.

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