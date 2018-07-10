Московское метро выпустило посвященные Дню ВДВ «Единые» билеты

Посвященные дню образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) тематические «Единые» билеты поступили в продажу в кассы столичного метро. Об этом во вторник, 10 июля, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Билеты выпущены общим тиражом 300 тыс. билетов на 1, 2, 20 и 40 поездок», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя пресс-службы.

На билете написан лозунг «Никто, кроме нас!» и изображен флаг ВДВ.

День ВДВ ежегодно празднуется в России 2 августа.

В начале июля в кассах московского метро начали продавать карты «Тройка» с дизайном, посвященным 90-летию парка Горького. Ранее проездной выпустили с инструкцией на китайском языке. Первые 100 карт получили приехавшие освещать мундиаль китайские журналисты, напоминает сетевое издание m24.ru.

Ранее стало известно, что у входов всех станций московской подземки до 2019 года установят новые знаки «М» с подсветкой в цвет линии метро.