Прямой эфир

Буквы «М» всех станций московского метро обновят к 2019 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые знаки «М» на ножках с подсветкой в цвет линии метро установят у входов всех станций московской подземки до 2019 года, сообщает ТАСС.

«Работы по замене буквы «М» у входа в метрополитен начнутся в этом году, и мы надеемся, что в конце текущего года, максимум в следующем, мы ее завершим», — приводит агентство слова Юлии Темниковой, замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Темникова пояснила, что буква «М» сохранит свой красный цвет, а ножка, на которой она стоит, будет подсвечена в цвет линии, на которой расположена станция.

5 июля стало известно, что Большая кольцевая линия метро Москвы станет самой длинной в мире. Ее длина составит 69 км против 57 у пекинской подземки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иностранные болельщики назвали самые красивые станции московского метро
Метро и МЦК перевезли более 1,2 млрд пассажиров с начала года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017