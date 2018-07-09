Буквы «М» всех станций московского метро обновят к 2019 году

Новые знаки «М» на ножках с подсветкой в цвет линии метро установят у входов всех станций московской подземки до 2019 года, сообщает ТАСС.

«Работы по замене буквы «М» у входа в метрополитен начнутся в этом году, и мы надеемся, что в конце текущего года, максимум в следующем, мы ее завершим», — приводит агентство слова Юлии Темниковой, замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Темникова пояснила, что буква «М» сохранит свой красный цвет, а ножка, на которой она стоит, будет подсвечена в цвет линии, на которой расположена станция.

5 июля стало известно, что Большая кольцевая линия метро Москвы станет самой длинной в мире. Ее длина составит 69 км против 57 у пекинской подземки.