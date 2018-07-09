Прямой эфир

Четвертый поезд «Москва» запустили на Филевской линии метро Москвы

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Филевской линии московского метро запустили четвертый модифицированный поезд «Москва», а к концу июля там будут курсировать семь таких составов. Об этом сообщил заместитель начальника столичной подземки, начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«До конца 2018 года мы планируем полностью оснастить Филевскую линию новым составом — всего их будет 27 единиц. С начала 2019 года на линии будут только новые поезда «Москва», — приводит слова Дощатова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что главное отличие новой модификации состава заключается в том, что в вагонах установлены поперечные сиденья. Сделано это для удобного обзора пассажиров на открытых станциях. Кроме того, в таких составах установлены новые мониторы над дверными проемами. Сами двери оборудованы кнопками, позволяющими пассажирам самим открывать двери. Пока они заблокированы, поскольку на линии идет реконструкция. После ее завершения они будут введены в работу.

Дощатов отметил, что по просьбам пассажиров в новую модификацию поездов «Москва» вернули центральный поручень около дверей, который отсутствовал в предыдущих составах.

6 июля стало известно, что Сокольническую линию московского метро продлят от «Столбово» еще на одну станцию. Будущая станция уже получила предварительное название «Новомосковская».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большая кольцевая линия метро Москвы станет самой длинной в мире
Работы по благоустройству площади у метро «Улица 1905 года» завершат летом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017