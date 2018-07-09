Четвертый поезд «Москва» запустили на Филевской линии метро Москвы

На Филевской линии московского метро запустили четвертый модифицированный поезд «Москва», а к концу июля там будут курсировать семь таких составов. Об этом сообщил заместитель начальника столичной подземки, начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«До конца 2018 года мы планируем полностью оснастить Филевскую линию новым составом — всего их будет 27 единиц. С начала 2019 года на линии будут только новые поезда «Москва», — приводит слова Дощатова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что главное отличие новой модификации состава заключается в том, что в вагонах установлены поперечные сиденья. Сделано это для удобного обзора пассажиров на открытых станциях. Кроме того, в таких составах установлены новые мониторы над дверными проемами. Сами двери оборудованы кнопками, позволяющими пассажирам самим открывать двери. Пока они заблокированы, поскольку на линии идет реконструкция. После ее завершения они будут введены в работу.

Дощатов отметил, что по просьбам пассажиров в новую модификацию поездов «Москва» вернули центральный поручень около дверей, который отсутствовал в предыдущих составах.

6 июля стало известно, что Сокольническую линию московского метро продлят от «Столбово» еще на одну станцию. Будущая станция уже получила предварительное название «Новомосковская».