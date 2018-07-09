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Работы по благоустройству площади у метро «Улица 1905 года» завершат летом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Амфитеатр из многоуровневых террас и зеленые островки с деревьям появятся на площади у метро «Улица 1905 года» в Москве. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Здесь появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. «Зеленый экран» со стороны улицы 1905 года защитит прохожих от пыли и шума», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва». Лавочки разместят на южной стороне площади в тени деревьев и кустарников так, чтобы не создавать помех для прохода к метро.

По словам заммэра, в рамках инженерной подготовки территории на площади уже отремонтировали газовые сети и заменили водопроводные. Завершается устройство кабельной канализации. 

Более 70% работ по прокладке траншей уже выполнено. Начато устройство газонов и мощение территории гранитной плиткой. Проект предусматривает также ремонт водостока с устройством 80 решеток и 12 водосточных колодцев. Обновленную территорию будут освещать около 70 энергосберегающих фонарей.

Работы по благоустройству площади планируется завершить до конца лета. Деревья и кустарники высадят поздней осенью.

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