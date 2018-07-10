Собянин рассказал об увеличении протяженности метро в три раза

Протяженность столичного метрополитена увеличится в три раза по сравнению с 2010 годом, сообщил во вторник, 10 июля, мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строящегося в мегаполисе крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская».

Градоначальник напомнил, что в столице строятся новые направления железной дороги, магистральные пути, проектируются Московские центральные диаметры, сообщает ТАСС.

«В результате наземное и подземное метро Москвы будет около 1 тыс. км, то есть практически в три раза больше системы метрополитена, которая была в 2010 году», — отметил мэр.

В начале июля сообщалось, что протяженность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы будет самой большой в мире. Три участка БКЛ запустят в 2020 году. Это участки от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники», от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» и от «Проспекта Вернадского» до станции «Каховская».