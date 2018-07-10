Десять человек погибли при атаке смертника в Афганистане

По меньшей мере десять человек погибли в афганском городе Джелалабаде при атаке террориста-смертника. Большинство жертв — дети.

Боевик подорвал себя во вторник, 10 июня, возле бензозаправочной станции. За взрывом последовал сильный пожар. Огнем были уничтожены восемь автомобилей, сообщает агентство Reuters.

Представитель местных властей отметил, что дети, которые погибли в результате нападения, работали на автомойке, располагавшейся неподалеку от места взрыва.

Пока ни одна террористическая организация, действующая в Афганистане, не взяла ответственность за атаку.

30 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении перемирия и начале военных действий против боевиков.