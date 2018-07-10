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Поедание конфет на скорость устроят в День шоколада в Барнауле

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Чемпионат по скоростному поеданию конфет пройдет в Барнауле в День шоколада. Его будут отмечать 15 июля в городском парке «Солнечный ветер».

Как сообщает портал altapress.ru со ссылкой на организаторов, шоколадные баталии будут проведены как среди детей, так и среди взрослых. Победителю присвоят титул «Главный сладкоежка».

Для гостей праздника готовят сладкие конкурсы и танцевальные флешмобы. В парке можно будет собрать гигантский исторический пазл и поучаствовать в тематическом мастер-классе по изготовлению букета из конфет.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что любимым блюдом британской королевы Елизаветы II является шоколадный торт. По признанию шеф-повара королевской семьи Даррена Макгрейди, монарх позволяет себе кусочек торта ежедневно.

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