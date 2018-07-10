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Путин обсудит с Нетаньяху палестино-израильское урегулирование 11 июля

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 11 июля. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

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Как указано в сообщении на сайте главы государства, Путин и Нетаньяху обсудят на встрече отношения двух стран, а также вопросы международной повестки, «включая палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии».

Глава правительства еврейского государства посетит матч полуфинала чемпионата мира по футболу в московских «Лужниках». 11 июля там встретятся команды Хорватии и Англии.

Ранее стало известно, что 10 июля матч сборных Бельгии и Франции в полуфинале ЧМ-2018 посетят король Бельгии Филип и глава МИДа страны Дидье Рейндерс. Со стороны Франции на стадионе будет президент республики Эммануэль Макрон.

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