Министр обороны Израиля «узнал из газет» об авиаударе в Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил 9 июля, что «узнал из газет» о ракетном ударе, который, как сообщили сирийские СМИ, ВВС Израиля нанесли накануне по аэродрому «Т-4», расположенному в 70 км от Пальмиры.

«Я не имею представления, прочел об этом только сегодня в газетах», — сказал Либерман. Его слова приводит государственная телеракомпания Израиля «Кан».

8 июля в армии обороны Израиля отказались комментировать информацию СМИ об авиаударе по Сирии.