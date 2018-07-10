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Тимати приехал в пермский суд поддержать DJ Smash по делу об избиении

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Пермский суд во вторник, 10 июля, рассматривает дело об избиении DJ Smash в ночном клубе города. Рэпер Тимати приехал в суд поддержать своего друга.

«Вы просто посмотрите на лицо моего друга: разрезы, шрамы, пластины. В этом городе есть два парня, которые думают, что могут всё купить и всё решить. Нет!» — цитирует рэпера сайт kp.ru.

Он уверен, что «безнаказанно из ситуации эти два человека не выйдут».

Кадры из зала заседания опубликовал телеканал «360». На них видно, что потерпевший Андрей Ширман, известный как DJ Smash, надел на заседание классический костюм, белую рубашку и галстук. Тимати в свою очередь предпочел объемную футболку, солнечные очки и черную бандану.

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, которого Ширман обвиняет в избиении, также приехал в зал суда.

Уголовное дело о нападении на музыканта было направлено в суд в начале июня. Однако Ширман не явился на первое заседание — он находился на гастролях в Ницце.

Конфликт между обвиняемыми и музыкантом произошел в пермском ночном клубе «Дом культуры» в феврале. Во время драки Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. После драки было возбуждено уголовное дело.

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