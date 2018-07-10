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Вступило в силу решение ЕС о продлении антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Решение Евросоюза о продлении антироссийских экономических санкций вступило в силу во вторник, 10 июля. 

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«Решение вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале Европейского союза», — указано в сообщении от 9 июля.

Санкции, нацеленные на секторы российской экономики, продлены до 31 января 2019 года.

Решение о пролонгации приняли после саммита ЕС, в ходе которого Франция и Германия «проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации Минских соглашений».

Лондон предлагал продлить антироссийские санкции на год вместо 6 месяцев, однако другие страны не поддержали эту идею, уточняется в документе.

Евросоюз и США поэтапно вводят ограничительные меры в отношении России с 2014 года. Причиной таких шагов на Западе называют конфликт на юго-востоке Украины и присоединение Крыма к России. 

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