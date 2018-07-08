Американский сенатор заявил о бесполезности санкций США против России

Американский сенатор Рон Джонсон, который ранее посетил Россию, заявил о бесполезности санкций Вашингтона против Москвы.

По его словам, примененные в отношении России санкции не возымели ужасающего действия на экономику. Джонсон добавил, что администрация США может признать ограничительные меры рабочими только под давлением, пишет «РИА Новости».

Также он заявил, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР. При этом он отметил, что следует дать сильный отпор, если кто-то не хочет этого допустить, но делать из Москвы врага не обязательно.

Евросоюз и США поэтапно вводят ограничительные меры в отношении РФ с 2014 года. Причиной послужили конфликт на юго-востоке Украины и возвращение Крыма в состав России.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года: жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них военную операцию.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.