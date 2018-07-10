Уровень радиации на Сахалине оказался ниже показателей по России

Сахалин вошел в число российских регионов, в которых средние дозы природного облучения населения признаны низкими. Для области этот показатель составляет 2,47 куб. м в год. При этом средняя по стране суммарная доза облучения — 3,35 куб. м в год.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ», превышение гигиенического норматива по эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) зафиксировано в 17 регионах РФ, в том числе и в Сахалинской области. Обычно он превышен в зданиях старой постройки.

Согласно исследованиям, проведенным в период с 2001 по 2016 год, самые большие показатели облучения природными источниками ионизирующего излучения на одного человека зафиксированы в Республике Алтай, в Тыве, Иркутской области, ЕАО, Ставропольском и Забайкальском краях.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Чернобыле заметно снизился уровень радиации. По словам главного научного сотрудника российского Института радиации и гигиены Михаила Балонова, сейчас там образовался «рай на земле».